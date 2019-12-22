Национальная ассамблея народной власти Кубы назначила премьер-министром страны Мануэля Марреро Круса.

Об этом сообщается в твиттере кубинского парламента.

Мануэль Марреро Крус на протяжении 16 лет занимал пост министра туризма Кубы, пишет Associated Press. Его кандидатуру на пост премьера выдвинул президент Мигель Диас-Канель.

Крус стал первым премьер-министром Кубы за 43 года. Его предшественником на этом посту был Фидель Кастро.

В 1976 году Кастро изменил Конституцию Кубы. Он упразднил должность премьера и стал председателем Государственного совета. Это должность объединяла полномочия главы исполнительной и законодательной власти.

В 2019 году на Кубе была принята новая Конституция, которая вернула посты президента и премьер-министра. Мигель Диас-Канель стал президентом страны в октябре.