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Национальная ассамблея народной власти Кубы назначила премьер-министром страны Мануэля Марреро Круса.
Об этом сообщается в твиттере кубинского парламента.
Мануэль Марреро Крус на протяжении 16 лет занимал пост министра туризма Кубы, пишет Associated Press. Его кандидатуру на пост премьера выдвинул президент Мигель Диас-Канель.
Крус стал первым премьер-министром Кубы за 43 года. Его предшественником на этом посту был Фидель Кастро.
В 1976 году Кастро изменил Конституцию Кубы. Он упразднил должность премьера и стал председателем Государственного совета. Это должность объединяла полномочия главы исполнительной и законодательной власти.
В 2019 году на Кубе была принята новая Конституция, которая вернула посты президента и премьер-министра. Мигель Диас-Канель стал президентом страны в октябре.
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Национальная ассамблея народной власти Кубы назначила премьер-министром страны Мануэля Марреро Круса.
Об этом сообщается в твиттере кубинского парламента.
Мануэль Марреро Крус на протяжении 16 лет занимал пост министра туризма Кубы, пишет Associated Press. Его кандидатуру на пост премьера выдвинул президент Мигель Диас-Канель.
Крус стал первым премьер-министром Кубы за 43 года. Его предшественником на этом посту был Фидель Кастро.
В 1976 году Кастро изменил Конституцию Кубы. Он упразднил должность премьера и стал председателем Государственного совета. Это должность объединяла полномочия главы исполнительной и законодательной власти.
В 2019 году на Кубе была принята новая Конституция, которая вернула посты президента и премьер-министра. Мигель Диас-Канель стал президентом страны в октябре.