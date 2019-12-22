Об этом сообщили в Национальной полиции.

По данным правоохранителей, по состоянию на утро все участковые избирательные комиссии получили бюллетени для голосования. Всего для проведения первых местных выборов в ОТГ были созданы 119 территориальных избирательных комиссий.

Все участки круглосуточно будут охраняться полицией.

Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич сообщил, что с начала предвыборной кампании полиция зарегистрировала 47 нарушений, связанных с избирательным процессом. В основном нарушения касались незаконной агитации — 14 фактов, подкупа избирателей — 5 и фальсификации избирательных документов — 4 факта.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 2598 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)».