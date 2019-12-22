Как передает Министерство молодежи и спорта.

Первое место в медальном зачете заняла сборная РФ. В общем российские спортсмены завоевали 48 медалей, из них 17 золотых, 18 серебряных и 13 бронзовых.

Второе место — за хозяйкой соревнований Италией с 7 медалями: 5 золотых и 2 серебряные.

На третьей позиции — Украина с 11 медалями: 4 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых.

Три «золота» получил Дмитрий Мажаев в лыжных гонках, еще одно «золото» получили шахматистки в командных соревнованиях.

«Серебро» украинской сборной принесли шахматистка Татьяна Бакланова, лыжник Павел Мандзюк в спринте, лыжники Анастасия Лаврик и Владимир Пышняк в командном спринте свободным стилем, лыжник Андрей Андриишин в гонке свободным стилем.

«Бронзы» также получили лыжники Елизавета Ноприенко и Руслан Денисенко.

Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную с успешным завершением соревнований.

— Эти достижения дефлимпийцев демонстрируют миру наш непобедимый дух, а главное — вдохновляют каждого украинца никогда не сдаваться и преодолевать любые трудности, — написал президент.

Напомним, в 2018 году Николаевская область вошла в пятерку лучших областей Украины по развитию олимпийских видов спорта и занимает первое место в рейтинге Министерства молодежи и спорта среди второй группы областей Украины. Лидирующие позиции сохраняются и в 2019 году.