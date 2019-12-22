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Как передает Министерство молодежи и спорта.
Первое место в медальном зачете заняла сборная РФ. В общем российские спортсмены завоевали 48 медалей, из них 17 золотых, 18 серебряных и 13 бронзовых.
Второе место — за хозяйкой соревнований Италией с 7 медалями: 5 золотых и 2 серебряные.
На третьей позиции — Украина с 11 медалями: 4 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых.
Три «золота» получил Дмитрий Мажаев в лыжных гонках, еще одно «золото» получили шахматистки в командных соревнованиях.
«Серебро» украинской сборной принесли шахматистка Татьяна Бакланова, лыжник Павел Мандзюк в спринте, лыжники Анастасия Лаврик и Владимир Пышняк в командном спринте свободным стилем, лыжник Андрей Андриишин в гонке свободным стилем.
«Бронзы» также получили лыжники Елизавета Ноприенко и Руслан Денисенко.
Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную с успешным завершением соревнований.
— Эти достижения дефлимпийцев демонстрируют миру наш непобедимый дух, а главное — вдохновляют каждого украинца никогда не сдаваться и преодолевать любые трудности, — написал президент.
Напомним, в 2018 году Николаевская область вошла в пятерку лучших областей Украины по развитию олимпийских видов спорта и занимает первое место в рейтинге Министерства молодежи и спорта среди второй группы областей Украины. Лидирующие позиции сохраняются и в 2019 году.
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Как передает Министерство молодежи и спорта.
Первое место в медальном зачете заняла сборная РФ. В общем российские спортсмены завоевали 48 медалей, из них 17 золотых, 18 серебряных и 13 бронзовых.
Второе место — за хозяйкой соревнований Италией с 7 медалями: 5 золотых и 2 серебряные.
На третьей позиции — Украина с 11 медалями: 4 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых.
Три «золота» получил Дмитрий Мажаев в лыжных гонках, еще одно «золото» получили шахматистки в командных соревнованиях.
«Серебро» украинской сборной принесли шахматистка Татьяна Бакланова, лыжник Павел Мандзюк в спринте, лыжники Анастасия Лаврик и Владимир Пышняк в командном спринте свободным стилем, лыжник Андрей Андриишин в гонке свободным стилем.
«Бронзы» также получили лыжники Елизавета Ноприенко и Руслан Денисенко.
Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную с успешным завершением соревнований.
— Эти достижения дефлимпийцев демонстрируют миру наш непобедимый дух, а главное — вдохновляют каждого украинца никогда не сдаваться и преодолевать любые трудности, — написал президент.
Напомним, в 2018 году Николаевская область вошла в пятерку лучших областей Украины по развитию олимпийских видов спорта и занимает первое место в рейтинге Министерства молодежи и спорта среди второй группы областей Украины. Лидирующие позиции сохраняются и в 2019 году.