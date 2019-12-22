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На первом видео Кличко с игрушкой Деда Мороза и елкой. На ролик наложили новогоднюю песню Jingle Bells.
На втором видео мэр показал, как происходит ремонт Шулявского путепровода.
На странице Кличко уже более 2,1 тысячи подписчиков и более 5,7 тысячи лайков.
TikTok — это китайское приложение для создания коротких видео под музыку и стримов. Сейчас соцсеть насчитывает более 1,5 миллиарда активных пользователей.
Напомним, служащим ВМС США запретили пользоваться китайским сервисом TikTok на мобильных устройствах, выданных правительством, — иначе их будут отключать от интернета.
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На первом видео Кличко с игрушкой Деда Мороза и елкой. На ролик наложили новогоднюю песню Jingle Bells.
На втором видео мэр показал, как происходит ремонт Шулявского путепровода.
На странице Кличко уже более 2,1 тысячи подписчиков и более 5,7 тысячи лайков.
TikTok — это китайское приложение для создания коротких видео под музыку и стримов. Сейчас соцсеть насчитывает более 1,5 миллиарда активных пользователей.
Напомним, служащим ВМС США запретили пользоваться китайским сервисом TikTok на мобильных устройствах, выданных правительством, — иначе их будут отключать от интернета.