Пять украинских компаний подписали контракт с российской компанией «Газпром» о поставках газа с 1 января 2020 года.

Об этом сообщил информированный собеседник на нефтегазовом рынке, передает Liga.net.

О каких именно компаниях и о каких объемах газа идет речь, источник не уточнил.

Ранее о возможности восстановления поставок российского газа в Украину заявлял глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев. По его словам, как только мы внедрим европейские нормы работы рынка газа, «Газпром» сможет прийти на этот рынок и поставлять в таком количестве газ потребителям, как они пожелают.

— Я не удивлюсь, если 1 января мы увидим «Газпром-экпорт» поставщиком газа для больших украинских потребителей, предприятий разной сферы, - заявлял он.

Украина не импортирует газ по контракту с «Газпромом» с ноября 2015 года, закупая ресурс на западной границе путем реверса.

Напомним, «Газпром» 19 ноября направил «Нафтогазу» официальное предложение о продлении нынешнего контракта или заключении нового договора о транзите газа сроком на 1 год.