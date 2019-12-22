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Об этом передает The Telegraph.
Разработчики сообщили о том, что проведенное ими расследование показало причастность данных учетных записей к масштабной провластной кампании, в рамках которой велась «скоординированная деятельность» по распространению определенной информации. Согласно опубликованным данным, многие аккаунты использовали автоматизированные программы для сокрытия своей деятельности, такие, которые добавляли неполитические публикации.
Twitter связал проведение политической пропаганды с маркетинговой компанией Smaat, которая занималась покупкой и управлением аккаунтами от имени своих клиентов. После расследования Twitter заблокировала все аккаунты компании Smaat и некоторых ее руководителей.
В компании сообщили, что будут продолжать препятствовать информационным кампаниям любых стран.
Напомним, служащим ВМС США запретили пользоваться китайским сервисом TikTok на мобильных устройствах, выданных правительством, — иначе их будут отключать от интернета.
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Об этом передает The Telegraph.
Разработчики сообщили о том, что проведенное ими расследование показало причастность данных учетных записей к масштабной провластной кампании, в рамках которой велась «скоординированная деятельность» по распространению определенной информации. Согласно опубликованным данным, многие аккаунты использовали автоматизированные программы для сокрытия своей деятельности, такие, которые добавляли неполитические публикации.
Twitter связал проведение политической пропаганды с маркетинговой компанией Smaat, которая занималась покупкой и управлением аккаунтами от имени своих клиентов. После расследования Twitter заблокировала все аккаунты компании Smaat и некоторых ее руководителей.
В компании сообщили, что будут продолжать препятствовать информационным кампаниям любых стран.
Напомним, служащим ВМС США запретили пользоваться китайским сервисом TikTok на мобильных устройствах, выданных правительством, — иначе их будут отключать от интернета.