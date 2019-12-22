Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов потребовал закончить строительные работы в сквере имени Владимира Коренюгина в Ингульском районе.

Об этом он заявил в пятницу, 20 декабря, во время сессии Николаевского городского совета.

Игорь Дятлов напомнил, что в сентябре 2018 года, во время открытия в сквере новой детской площадки, мэр Александр Сенкевич и депутаты городского совета пообещали жителям Ингульского района реконструировать сквер до 2019 года, однако эти работы так и не были начаты.

— У нас был бюджет 2019 года, мы в нем предусмотрели средства для реконструкции сквера имени Владимира Коренюгина. Было публичное обещание, в том числе и ваше, как городского головы, что в этом году, к сентябрю месяцу, этот сквер будет готов. Но, к сожалению, он не был сделан, работы не начались. Я хочу понимать, в бюджете 2020 года есть ли те средства, которые перераспределили в 2019 году и будет ли сделан сквер возле Ингульской администрации? Это было наше общее обещание, - сказал Игорь Дятлов.

В свою очередь, директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев заявил, что работы невозможно начать из-за провальных тендеров. В январе департамент планирует объявить новый тендер.

— Мы планируем построить его в 2020, планировали и в 2019. Была задержка на протяжении лета с корректировкой по завершению проектных работ. Потом мы трижды объявляли тендер, но в силу обстоятельств тендер не удалось провести. Последний аукцион должен был состояться на прошлой неделе. Деньги мы заложили, предусмотрели капремонт зеленых зон. Планируем в январе новый торг, - сказал Сергей Коренев.

В частности, городской голова Александр Сенкевич пообещал лично проследить за проведением тендера.

— Мы все заинтересованы в том, чтобы не ударить лицом в грязь, - заявил мэр.

Как известно, в октябре Администрация Ингульского района планировала до конца 2020 года провести капитальный ремонт сквера имени Владимира Коренюгина, который расположен на пересечении проспектов Центрального и Богоявленского, за 10 миллионов гривен.

Напомним, что в сентябре 2018 года в Ингульском районе торжественно открыли детскую площадку в сквере имени покойного секретаря Николаевского городского совета Владимира Коренюгина.