|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:35
|Заход солнца:
|16:05
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|15:56
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.1 грн
|23.4 грн
|EUR
|25.45 грн
|26 грн
Об этом передает BBC.
Шестилетняя девочка из Лондона нашла в рождественской открытке, которая была в коробке конфет, послание от китайских заключенных. Отмечается, что конфеты купили именно в Tesco.
— Мы иностранные заключенные в тюрьме Шанхая, Китай. Вынуждены работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и сообщите в правозащитную организацию, — говорится в письме.
В Tesco заявили, что они шокированы и немедленно прекратили производство на фабрике, где производятся рождественские открытки для конфет.
Корпорация добавила, что разорвет контракт с производителем открыток, если информация о тюремном труде подтвердится. Впрочем, отмечается, что всего месяц назад фабрику проверяли, но не обнаружили нарушений.
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
Об этом передает BBC.
Шестилетняя девочка из Лондона нашла в рождественской открытке, которая была в коробке конфет, послание от китайских заключенных. Отмечается, что конфеты купили именно в Tesco.
— Мы иностранные заключенные в тюрьме Шанхая, Китай. Вынуждены работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и сообщите в правозащитную организацию, — говорится в письме.
В Tesco заявили, что они шокированы и немедленно прекратили производство на фабрике, где производятся рождественские открытки для конфет.
Корпорация добавила, что разорвет контракт с производителем открыток, если информация о тюремном труде подтвердится. Впрочем, отмечается, что всего месяц назад фабрику проверяли, но не обнаружили нарушений.