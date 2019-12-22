Об этом передает BBC.

Шестилетняя девочка из Лондона нашла в рождественской открытке, которая была в коробке конфет, послание от китайских заключенных. Отмечается, что конфеты купили именно в Tesco.

— Мы иностранные заключенные в тюрьме Шанхая, Китай. Вынуждены работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и сообщите в правозащитную организацию, — говорится в письме.

В Tesco заявили, что они шокированы и немедленно прекратили производство на фабрике, где производятся рождественские открытки для конфет.

Корпорация добавила, что разорвет контракт с производителем открыток, если информация о тюремном труде подтвердится. Впрочем, отмечается, что всего месяц назад фабрику проверяли, но не обнаружили нарушений.