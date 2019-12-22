Как сообщает Le Parisien, отказаться от пенсии Макрон решил после телефонной консультации с сотрудниками администрации Елисейского дворца.

Отмечается, что это решение касается и пенсии по завершению выполнения обязанностей как президента в мае 2022 года, и материальных выплат в случае еще одной победы в президентской гонке.

Кроме того, Макрон отказался от принадлежащего ему, согласно французским законам, пожизненного поста в Конституционном совете.

В Елисейском дворце добавили, что решение Макрона связано с желанием «действовать в соответствии с ситуацией в стране». Советник президента считает, что глава государства таким образом подает хороший пример другим.

Пенсию экс-президентам основали во Франции еще в 1955 году. Сегодняшний ее размер — 6220 евро в месяц. Сумма не зависит от времени в должности, возраста и личного состояния главы государства.

Напомним, 5 декабря десятки тысяч французов устроили общенациональную забастовку из-за планов правительства провести пенсионную реформу. Протестовали врачи, юристы, полицейские, авиадиспетчеры, водители общественного транспорта и ряд представителей других профессий. В дальнейшем к забастовке работников общественного транспорта прибавилось перекрытие магистралей из-за протестов транспортных компаний против роста цен на дизельное топливо.