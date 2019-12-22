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Об этом сообщает Reuters.
Митингующие собрались на мирную акцию протеста. Участники держали в руках плакаты с надписями: «Свободный Уйгур, Свободный Гонконг» и «фейковая автономия в Китае приводит к геноциду».
Впрочем, между правоохранителями и протестантами произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать митинг.
Недавно журналисты и расследователи обнародовали доказательства репрессивной политики властей Китая против мусульман Синьцзян-Уйгурского автономного района — уйгуров.
Соответствующие секретные документы обнародовали издание The New York Times и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). В них описываются источники программы Китая по принудительной ассимиляции уйгуров и ее постепенном усилении. Материалы описывают условия обустройства так называемых «лагерей перевоспитания» для мусульман.
В июле власти Китая заявили, что освободили 90% уйгуров, которые находились в исправительных лагерях. Зато семьи задержанных сообщили, что это неправда.
Уйгуры — это мусульманское население тюркского происхождения, проживающее в пределах Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, который занимает одну шестую площади страны. Из 22 миллионов местного населения более восьми миллионов составляют уйгуры.
По разным оценкам, в так называемых «лагерях перевоспитания» находится от 1,5 до 3 миллионов уйгуров. Трудно подсчитать и точное число таких лагерей: по данным группы Etnam, которая выступает за право уйгуров на независимость, в Синьцзяне их может быть более 460.
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Об этом сообщает Reuters.
Митингующие собрались на мирную акцию протеста. Участники держали в руках плакаты с надписями: «Свободный Уйгур, Свободный Гонконг» и «фейковая автономия в Китае приводит к геноциду».
Впрочем, между правоохранителями и протестантами произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать митинг.
Недавно журналисты и расследователи обнародовали доказательства репрессивной политики властей Китая против мусульман Синьцзян-Уйгурского автономного района — уйгуров.
Соответствующие секретные документы обнародовали издание The New York Times и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). В них описываются источники программы Китая по принудительной ассимиляции уйгуров и ее постепенном усилении. Материалы описывают условия обустройства так называемых «лагерей перевоспитания» для мусульман.
В июле власти Китая заявили, что освободили 90% уйгуров, которые находились в исправительных лагерях. Зато семьи задержанных сообщили, что это неправда.
Уйгуры — это мусульманское население тюркского происхождения, проживающее в пределах Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, который занимает одну шестую площади страны. Из 22 миллионов местного населения более восьми миллионов составляют уйгуры.
По разным оценкам, в так называемых «лагерях перевоспитания» находится от 1,5 до 3 миллионов уйгуров. Трудно подсчитать и точное число таких лагерей: по данным группы Etnam, которая выступает за право уйгуров на независимость, в Синьцзяне их может быть более 460.