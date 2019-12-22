Об этом сообщили в ГБР.

— Чиновники в сговоре с предпринимателями наладили преступную схему растаможивания грузовых автомобилей марки «MAN» на территорию Украины через таможенный пост «Западный» с занижением таможенной стоимости. Подозреваемые не проверяли сведений, содержащихся в документах, подтверждающих таможенную стоимость иностранных грузовиков, и игнорировали сообщения автоматизированной системы таможенного оформления «Инспектор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что начисление таможенных платежей происходило по заниженной ставке, из-за чего госбюджет недополучил 2 миллиона гривен ($86 тыс.).

Служащим инкриминируют часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса — злоупотребление служебным положением. В случае доказательства вины им грозит лишение свободы от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в Министерстве юстиции Украины зарегистрировали Черноморскую таможню, в которую вошли николаевская и херсонская таможни, с центральным управлением в Херсоне.