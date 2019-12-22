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Соответствующий проект закона зарегистрировали на сайте Верховной Рады.
Инициатором законопроекта указан премьер-министр Алексей Гончарук.
Согласно пояснительной записке, правительство предлагает установить обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества за совершение преступления.
Кроме того, усиленная уголовная ответственность будет касаться людей, которые сообщили ложную информацию об опасности в важных объектах инфраструктуры и объектах, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, учреждениях здравоохранения, образования.
В последнем случае нарушителей будет ожидать лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.
Напомним, за 10 месяцев 2019 года правоохранители зарегистрировали рекордное количество дел из-за ложного сообщения о минировании — их 1552.
Статья 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) предусматривает наказание в виде лишения свободы на 2-6 лет. Если преступление вызвало тяжкие последствия или совершено повторно, предусмотрено лишение свободы на 4-8 лет.
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Соответствующий проект закона зарегистрировали на сайте Верховной Рады.
Инициатором законопроекта указан премьер-министр Алексей Гончарук.
Согласно пояснительной записке, правительство предлагает установить обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества за совершение преступления.
Кроме того, усиленная уголовная ответственность будет касаться людей, которые сообщили ложную информацию об опасности в важных объектах инфраструктуры и объектах, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, учреждениях здравоохранения, образования.
В последнем случае нарушителей будет ожидать лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.
Напомним, за 10 месяцев 2019 года правоохранители зарегистрировали рекордное количество дел из-за ложного сообщения о минировании — их 1552.
Статья 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) предусматривает наказание в виде лишения свободы на 2-6 лет. Если преступление вызвало тяжкие последствия или совершено повторно, предусмотрено лишение свободы на 4-8 лет.