Соответствующий проект закона зарегистрировали на сайте Верховной Рады.

Инициатором законопроекта указан премьер-министр Алексей Гончарук.

Согласно пояснительной записке, правительство предлагает установить обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества за совершение преступления.

Кроме того, усиленная уголовная ответственность будет касаться людей, которые сообщили ложную информацию об опасности в важных объектах инфраструктуры и объектах, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, учреждениях здравоохранения, образования.

В последнем случае нарушителей будет ожидать лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, за 10 месяцев 2019 года правоохранители зарегистрировали рекордное количество дел из-за ложного сообщения о минировании — их 1552.

Статья 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) предусматривает наказание в виде лишения свободы на 2-6 лет. Если преступление вызвало тяжкие последствия или совершено повторно, предусмотрено лишение свободы на 4-8 лет.