Николаевские полицейские начали проверку по факту ранения, которое получила 38-летняя местная жительница недалеко стрельбища, где тренируются полицейские.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Как известно, в четверг, 21 декабря, во время прогулки с ребенком возле стрельбища Тренингового центра области в микрорайоне Матвеевка женщина получила огнестрельное ранение в шею.

По показаниям потерпевшей, она находилась в 200-250 метрах наискосок от места проведения стрельб, когда почувствовала жжение в области шеи. Женщина слышала, что в это время на полигоне проводятся учебные стрельбы. Ни одежда, ни другие части тела не были поверждены.

Полиция начала уголовное производство по статье 125 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение», назначено проведение соответствующих медицинских экспертиз, которые должны установить происхождение ранения и характер способа его получения. Решается вопрос о передаче производства по подследственности в ГБР.

Ожидаются результаты медицинской экспертизы, ведется следствие.