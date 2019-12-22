В субботу, 28 декабря, состоится долгожданное открытие травматологического пункта в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Николаева, строительство которого было начато еще в 2016 году.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ заявил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Отметим, что вопрос строительства нового здания травмпункта в больнице скорой медицинской помощи Николаева впервые был публично озвучен в ходе выездного заседания планово-бюджетной комиссии горсовета предыдущего созыва в феврале 2015 года. Тогда депутаты высказали мнение, что значительную часть проблем в Больнице скорой медицинской помощи можно решить, перераспределив расходы на медицину таким образом, чтобы вместо строительства новых семейных амбулаторий средства пошли на усовершенствование существующих медицинских учреждений, в том числе ремонт травмпункта.

В итоге тогда горздрав подготовил проект строительного нового травматологического пункта, тендер на строительство которого за 5,5 миллионов состоялся в августе 2016 года. Подрядчик, компания «Антарес - Буд» должна была завершить строительные работы до конца 2018 года.



Однако окончание работ и открытие травмпункта переносилось полтора года.

— Я сказал, что мы с прессой будем 28 числа на открытии травмпункта, - сказал Александр Сенкевич.

В октябре 2017 года во время публичного отчета тогдашний вице-мэр по социально-гуманитарным вопросам Евгений Шевченко заявил, что травмпункт в БСМП будет достроен до конца первого квартала 2018 года, однако впоследствии сроки окончания работ несколько раз переносились, а стоимость строительства возросла до 16 миллионов гривен.



В марте 2018 года заказчик строительства трампункта, привратившегося в долгострой, главврач БСМП Александр Демьянов заявил, что работы будут завершены в первом квартале 2018 года, после чего он согласен уволится, поскольку считает себя ответственным за срыв сроков строительства. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в мэрии Николаева.



В ноябре прошлого года начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай не смогла сказать, когда будет завершено строительство нового травмпункта на территории Больницы скорой медицинской помощи Николаева. А в декабре мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что главврач БСМП Александр Демьянов подписал с подрядчиком контракт сроком до конца 2019 года, хотя изначально планировалось, что работы будут завершены до конца 2018 года.



В мэрии планировали открытие травмпункта ко 230-летию со дня основания Николаева, однако подрядчик не смог заврешить работы к сентябрю, таким образом, открыть новый травмпункт пообещали до конца года.