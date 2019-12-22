Президент Украины Владимир Зеленский собирает заседание Совета развития громад, куда приглашены мэры, губернаторы и главы областных советов.

Об этом в своем канале в Telegram написал главный редактор НикВести, журналист Олег Деренюга. По его информации заседание запланировано на завтра, 23 декабря, на 14:00.

В повестке дня вопросы о состоянии обеспечения жильем участников боевых действий на Донбассе, переселенцев с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также уменьшения тарифов за коммунальные услуги и вопросы энергоэффективности.

Заседание пройдет в Офисе Президента Украины на улице Банковая, 11. На него приглашены глава Николаевской ОГА Александр Стадник, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко, а также мэр Николаева Александр Сенкевич.

Эту встречу Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал еще 12 декабря в ходе ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1».