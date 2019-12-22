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Киевской школе экономики, которая проводила тренинги в Трускавце для народных депутатов от партии «Слуга народа», выдали государственный сертификат о повышении квалификации взрослых.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, который был преподавателем тренингов в Трускавце, Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.
— Для меня было сюрпризом, что Киевская школа экономики получила лицензию повышения квалификации взрослых. Ранее — при предыдущих правительствах — такие лицензии не выдавались. А теперь начали и делают это правильно и беспрепятственно, — уточнил глава ведомства.
Он заверил, что «никому не звонил и не просил выдать лицензию».
— Раньше лицензии имели только «правильные» учебные заведения, а теперь могут получить все. Лилия Гриневич пыталась запустить выдачу лицензий, но не успела довести дело до конца, — добавил Милованов.
Напомним, 29 июля в трускавецком пятизвездночном отеле «Риксос» стартовала школа для будущих народных депутатов партии Зеленского «Слуга народа». Окончилось обучение 4 августа.
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Киевской школе экономики, которая проводила тренинги в Трускавце для народных депутатов от партии «Слуга народа», выдали государственный сертификат о повышении квалификации взрослых.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, который был преподавателем тренингов в Трускавце, Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.
— Для меня было сюрпризом, что Киевская школа экономики получила лицензию повышения квалификации взрослых. Ранее — при предыдущих правительствах — такие лицензии не выдавались. А теперь начали и делают это правильно и беспрепятственно, — уточнил глава ведомства.
Он заверил, что «никому не звонил и не просил выдать лицензию».
— Раньше лицензии имели только «правильные» учебные заведения, а теперь могут получить все. Лилия Гриневич пыталась запустить выдачу лицензий, но не успела довести дело до конца, — добавил Милованов.
Напомним, 29 июля в трускавецком пятизвездночном отеле «Риксос» стартовала школа для будущих народных депутатов партии Зеленского «Слуга народа». Окончилось обучение 4 августа.