Киевской школе экономики, которая проводила тренинги в Трускавце для народных депутатов от партии «Слуга народа», выдали государственный сертификат о повышении квалификации взрослых.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, который был преподавателем тренингов в Трускавце, Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

— Для меня было сюрпризом, что Киевская школа экономики получила лицензию повышения квалификации взрослых. Ранее — при предыдущих правительствах — такие лицензии не выдавались. А теперь начали и делают это правильно и беспрепятственно, — уточнил глава ведомства.

Он заверил, что «никому не звонил и не просил выдать лицензию».

— Раньше лицензии имели только «правильные» учебные заведения, а теперь могут получить все. Лилия Гриневич пыталась запустить выдачу лицензий, но не успела довести дело до конца, — добавил Милованов.

Напомним, 29 июля в трускавецком пятизвездночном отеле «Риксос» стартовала школа для будущих народных депутатов партии Зеленского «Слуга народа». Окончилось обучение 4 августа.