Об этом сообщает CNN.

По сообщениям властей, столпотворение автомобилей в 50 милях к востоку от Ричмонда закрыло обе стороны автомагистрали между штатами.

Полиция штата Вирджиния заявила, что массовая авария произошла из-за тумана и льда. Правоохранители не сообщили, сколько людей пострадало, но ответили, что люди получили травмы различной степени тяжести, в том числе и такие, которые представляют угрозу для жизни.

Напомним, в Днепре на проспекте Александра Поля произошла масштабная авария — грузовик КрАЗ на полном ходу снес больше десяти автомобилей.