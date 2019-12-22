|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:35
|Заход солнца:
|16:06
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|15:56
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.1 грн
|23.4 грн
|EUR
|25.45 грн
|26 грн
Об этом сообщает CNN.
По сообщениям властей, столпотворение автомобилей в 50 милях к востоку от Ричмонда закрыло обе стороны автомагистрали между штатами.
Полиция штата Вирджиния заявила, что массовая авария произошла из-за тумана и льда. Правоохранители не сообщили, сколько людей пострадало, но ответили, что люди получили травмы различной степени тяжести, в том числе и такие, которые представляют угрозу для жизни.
Напомним, в Днепре на проспекте Александра Поля произошла масштабная авария — грузовик КрАЗ на полном ходу снес больше десяти автомобилей.
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
Об этом сообщает CNN.
По сообщениям властей, столпотворение автомобилей в 50 милях к востоку от Ричмонда закрыло обе стороны автомагистрали между штатами.
Полиция штата Вирджиния заявила, что массовая авария произошла из-за тумана и льда. Правоохранители не сообщили, сколько людей пострадало, но ответили, что люди получили травмы различной степени тяжести, в том числе и такие, которые представляют угрозу для жизни.
Напомним, в Днепре на проспекте Александра Поля произошла масштабная авария — грузовик КрАЗ на полном ходу снес больше десяти автомобилей.