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Текст закона 21 декабря опубликовали на сайте издания Верховной Рады «Голос Украины».
Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего после его опубликования.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время законодательство Украины определяет общий порядок предоставления свиданий лицам, взятым под стражу.
Так, свидание задержанного с родственниками или другими лицами может предоставлять администрация места предварительного заключения только с письменного разрешения следователя или суда, осуществляющих уголовное производство.
Продолжительность свидания устанавливают от одного до четырех часов. Однако, как отмечается, доступ представителей Красного Креста «не является тождественным свиданию с родственниками или другими лицами». Представители смогут видеться с задержанными в любое время, кроме как во время выполнения следственных действий и проведения судебных заседаний.
Верховная Рада приняла этот закон № 372-IX 12 декабря 2019 года. Президент Владимир Зеленский подписал его 19 декабря.
В тот же день министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что на неделе представители Международного комитета Красного Креста впервые смогут получить доступ на оккупированную территорию Донбасса.
Общество Красного Креста Украины — неприбыльная, всеукраинская, добровольная, общественная, гуманитарная организация, деятельность которой основывается на Женевских конвенциях о защите жертв войны от 12 августа 1949 года, ратифицированных Украиной 8 июля 1954 года, а также дополнительных протоколах к ним.
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Текст закона 21 декабря опубликовали на сайте издания Верховной Рады «Голос Украины».
Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего после его опубликования.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время законодательство Украины определяет общий порядок предоставления свиданий лицам, взятым под стражу.
Так, свидание задержанного с родственниками или другими лицами может предоставлять администрация места предварительного заключения только с письменного разрешения следователя или суда, осуществляющих уголовное производство.
Продолжительность свидания устанавливают от одного до четырех часов. Однако, как отмечается, доступ представителей Красного Креста «не является тождественным свиданию с родственниками или другими лицами». Представители смогут видеться с задержанными в любое время, кроме как во время выполнения следственных действий и проведения судебных заседаний.
Верховная Рада приняла этот закон № 372-IX 12 декабря 2019 года. Президент Владимир Зеленский подписал его 19 декабря.
В тот же день министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что на неделе представители Международного комитета Красного Креста впервые смогут получить доступ на оккупированную территорию Донбасса.
Общество Красного Креста Украины — неприбыльная, всеукраинская, добровольная, общественная, гуманитарная организация, деятельность которой основывается на Женевских конвенциях о защите жертв войны от 12 августа 1949 года, ратифицированных Украиной 8 июля 1954 года, а также дополнительных протоколах к ним.