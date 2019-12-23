Текст закона 21 декабря опубликовали на сайте издания Верховной Рады «Голос Украины».

Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего после его опубликования.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время законодательство Украины определяет общий порядок предоставления свиданий лицам, взятым под стражу.

Так, свидание задержанного с родственниками или другими лицами может предоставлять администрация места предварительного заключения только с письменного разрешения следователя или суда, осуществляющих уголовное производство.

Продолжительность свидания устанавливают от одного до четырех часов. Однако, как отмечается, доступ представителей Красного Креста «не является тождественным свиданию с родственниками или другими лицами». Представители смогут видеться с задержанными в любое время, кроме как во время выполнения следственных действий и проведения судебных заседаний.

Верховная Рада приняла этот закон № 372-IX 12 декабря 2019 года. Президент Владимир Зеленский подписал его 19 декабря.

В тот же день министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что на неделе представители Международного комитета Красного Креста впервые смогут получить доступ на оккупированную территорию Донбасса.