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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, боевики обстреляли позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили три обстрела позиций Объединенных сил:
Два обстрела позиций украинских военных зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:
В зоне боевых действий на Донбассе 21 декабря боевики шесть разнарушили режим прекращения огня, среди украинских военных без потерь.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, боевики обстреляли позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили три обстрела позиций Объединенных сил:
Два обстрела позиций украинских военных зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:
В зоне боевых действий на Донбассе 21 декабря боевики шесть разнарушили режим прекращения огня, среди украинских военных без потерь.