Об этом сообщает BBC.

По словам губернатора Нового Южного Уэльса Гладис Береджиклян, пожар катастрофических масштабов почти полностью разрушил городок. Она отметила, что от городка Балморал, где проживает около 400 человек, не осталось почти ничего.

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. В результате них в стране, по последним данным, погибли шесть человек, разрушено более 800 домов. Из-за ядовитых испарений врачи говорят о чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения.

За последние недели в больницах резко выросло число пациентов с проблемами в дыхательных путях.

Из-за масштабных лесных пожаров власти Австралии 19 декабря 2019 года объявили чрезвычайное положение минимум на неделю.