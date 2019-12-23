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Партия «Европейская солидарность» будет требовать немедленного созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из РФ, которые являются результатом тайных переговоров в Париже.
Об этом пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу «Украина».
— Сегодня получили сообщение от украинских и российских СМИ, что 5 украинских компаний заключили соглашения о поставках газа из РФ на украинский рынок. Это не коммерческие контракты, они являются политическими. Путин продает газ пятой колонне со значительной скидкой, чтобы доходы использовались для финансирования этих политических партий и для подрыва основ украинской государственности, – заявил Порошенко.
Он отметил, что это вопрос национальной безопасности.
— «Европейская солидарность» будет требовать немедленного созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из РФ, которые являются результатом тайных переговоров в Париже. Власть перешла в этом смысле те «красные линии», о которых громко предупреждали люди накануне «нормандской встречи», – подчеркнул Порошенко.
Напомним, пять украинских компаний подписали контракт с российской компанией «Газпром» о поставках газа с 1 января 2020 года.
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Партия «Европейская солидарность» будет требовать немедленного созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из РФ, которые являются результатом тайных переговоров в Париже.
Об этом пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу «Украина».
— Сегодня получили сообщение от украинских и российских СМИ, что 5 украинских компаний заключили соглашения о поставках газа из РФ на украинский рынок. Это не коммерческие контракты, они являются политическими. Путин продает газ пятой колонне со значительной скидкой, чтобы доходы использовались для финансирования этих политических партий и для подрыва основ украинской государственности, – заявил Порошенко.
Он отметил, что это вопрос национальной безопасности.
— «Европейская солидарность» будет требовать немедленного созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из РФ, которые являются результатом тайных переговоров в Париже. Власть перешла в этом смысле те «красные линии», о которых громко предупреждали люди накануне «нормандской встречи», – подчеркнул Порошенко.
Напомним, пять украинских компаний подписали контракт с российской компанией «Газпром» о поставках газа с 1 января 2020 года.