Партия «Европейская солидарность» будет требовать немедленного созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из РФ, которые являются результатом тайных переговоров в Париже.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу «Украина».

— Сегодня получили сообщение от украинских и российских СМИ, что 5 украинских компаний заключили соглашения о поставках газа из РФ на украинский рынок. Это не коммерческие контракты, они являются политическими. Путин продает газ пятой колонне со значительной скидкой, чтобы доходы использовались для финансирования этих политических партий и для подрыва основ украинской государственности, – заявил Порошенко.

Он отметил, что это вопрос национальной безопасности.

— «Европейская солидарность» будет требовать немедленного созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из РФ, которые являются результатом тайных переговоров в Париже. Власть перешла в этом смысле те «красные линии», о которых громко предупреждали люди накануне «нормандской встречи», – подчеркнул Порошенко.

Напомним, пять украинских компаний подписали контракт с российской компанией «Газпром» о поставках газа с 1 января 2020 года.