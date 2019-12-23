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Авиакомпания Austrian Airlines ввела авиационный проездной, который позволяет совершать 10 перелетов из Вены и в Вену по фиксированной цене и действует в течение года.
Об этом сообщает издание Avianews.
Список возможных направлений перелетов включает около 60 городов Европы, в том числе Киев, Одессу, Днепр и Львов, а также Марракеш в Марокко и столицу Армении Ереван.
Проездные есть двух типов — City Pass (от 449 евро – 45 евро за перелет), который позволяет совершать перелеты между Веной и одним выбранным городом, и Europe Pass (от 799 евро – 80 евро за перелет), охватывающий перелеты из Вены в любой из 60 городов.
Отмечается, что самая низкая цена действует, если пассажир выбирает опцию бронирования перелета не менее чем за 60 дней до вылета и с исключением периода Рождественских и Пасхальных каникул.
В то же время, можно выбрать проездные с бронированием билетов за 21 или 7 дней до вылета, охватывающие рейсы в период праздников, однако в таком случае применяются повышающие коэффициенты.
Напомним, лоукостер Wizz Air сообщил о расширении на украинском рынке и запускает рейсы из аэропорта Запорожья.
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Авиакомпания Austrian Airlines ввела авиационный проездной, который позволяет совершать 10 перелетов из Вены и в Вену по фиксированной цене и действует в течение года.
Об этом сообщает издание Avianews.
Список возможных направлений перелетов включает около 60 городов Европы, в том числе Киев, Одессу, Днепр и Львов, а также Марракеш в Марокко и столицу Армении Ереван.
Проездные есть двух типов — City Pass (от 449 евро – 45 евро за перелет), который позволяет совершать перелеты между Веной и одним выбранным городом, и Europe Pass (от 799 евро – 80 евро за перелет), охватывающий перелеты из Вены в любой из 60 городов.
Отмечается, что самая низкая цена действует, если пассажир выбирает опцию бронирования перелета не менее чем за 60 дней до вылета и с исключением периода Рождественских и Пасхальных каникул.
В то же время, можно выбрать проездные с бронированием билетов за 21 или 7 дней до вылета, охватывающие рейсы в период праздников, однако в таком случае применяются повышающие коэффициенты.
Напомним, лоукостер Wizz Air сообщил о расширении на украинском рынке и запускает рейсы из аэропорта Запорожья.