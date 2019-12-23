|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:35
|Заход солнца:
|16:06
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|15:56
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.1 грн
|23.4 грн
|EUR
|25.45 грн
|26 грн
Президент РФ Владимир Путин посетит аннексированный Крым для участия в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Об это сообщили в пресс-службе Кремля.
Согласно сообщению, визит Путина в Крым запланирован на понедельник, 23 декабря.
— Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, пообщается с рабочими-мостовиками. Руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России, - сообщается в Кремле.
Напомним, 14 июня оккупанты сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста по направлению с оккупированного полуострова на материк.
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
Президент РФ Владимир Путин посетит аннексированный Крым для участия в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Об это сообщили в пресс-службе Кремля.
Согласно сообщению, визит Путина в Крым запланирован на понедельник, 23 декабря.
— Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, пообщается с рабочими-мостовиками. Руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России, - сообщается в Кремле.
Напомним, 14 июня оккупанты сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста по направлению с оккупированного полуострова на материк.