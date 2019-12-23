Президент РФ Владимир Путин посетит аннексированный Крым для участия в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Об это сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно сообщению, визит Путина в Крым запланирован на понедельник, 23 декабря.

— Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, пообщается с рабочими-мостовиками. Руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России, - сообщается в Кремле.

Напомним, 14 июня оккупанты сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста по направлению с оккупированного полуострова на материк.