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В воскресенье, 22 декабря, в Харькове и области произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием полицейских. В результате аварий пострадали пять сотрудников полиции и двое гражданских.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.
Отмечается, что ДТП по улице Клочковской в Харькове с участием автомобилей Ford Focus, Daewoo Lanos, Volkswagen и Skoda Rapid произошла 22 декабря в 2:30.
Травмы получил 16-летний пассажир Daewoo Lanos, а также сотрудники патрульной полиции 22 и 27 лет. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Около 13:30 22 декабря в городе Валки на трассе Киев-Харьков-Довжанский автомобиль ВАЗ-2106 с прицепом совершал левый поворот в сторону автозаправочной станции и столкнулся со служебным автомобилем Mitsubishi Outlander, который двигался во встречном направлении.
В результате трое полицейских в возрасте от 40 до 45 лет и 51-летний водитель легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в Валковскую районную больницу.
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В воскресенье, 22 декабря, в Харькове и области произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием полицейских. В результате аварий пострадали пять сотрудников полиции и двое гражданских.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.
Отмечается, что ДТП по улице Клочковской в Харькове с участием автомобилей Ford Focus, Daewoo Lanos, Volkswagen и Skoda Rapid произошла 22 декабря в 2:30.
Травмы получил 16-летний пассажир Daewoo Lanos, а также сотрудники патрульной полиции 22 и 27 лет. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Около 13:30 22 декабря в городе Валки на трассе Киев-Харьков-Довжанский автомобиль ВАЗ-2106 с прицепом совершал левый поворот в сторону автозаправочной станции и столкнулся со служебным автомобилем Mitsubishi Outlander, который двигался во встречном направлении.
В результате трое полицейских в возрасте от 40 до 45 лет и 51-летний водитель легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в Валковскую районную больницу.