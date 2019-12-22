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По данным параллельного подсчета голосов на выборах сельских голов в Веснянской и Мешково-Погореловской объединенных территориальных общинах с большим отрывом побеждают кандидаты-самовыдвиженцы.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
По имеющейся информации, на избирательных участках в селах Капустино, Ташкент, Коларово и Погорелово побеждает действующий глава Мешково-Погореловской ОТГ Андрей Ботанин. Его конкурент - выдвиженец партии «Слуга народа» Игорь Бурда проиграл с большим отрывом. По предварительной информации, Андрей Ботанин набрал 2228 голосов, Игорь Бурда - 114 голосов.
Капустино: Андрей Ботанин - 131, Игорь Бурда - 26 голосов,
Ташкент: Андрей Ботанин - 467, Игорь Бурда - 7 голосов,
Коларово: Андрей Ботанин - 224, Игорь Бурда - 32 голоса,
Погорелово: Андрей Ботанин - 757, Игорь Бурда - 19 голосов.
Аналогичная ситуация и на выборах главы Веснянской ОТГ - там с большим отрывом побеждает кандидат Леонид Мухарский. Его конкурентом был выдвиженец партии «Слуга народа» Алексей Желницкий.
Сливино: Леонид Мухарский - 330, Алексей Желницкий - 35 голосов,
Надбугское: Леонид Мухарский - 293, Алексей Желницкий - 23 голоса,
Весняное: Леонид Мухарский - 473, Алексей Желницкий - 145 голосов.
К Мешково-Погореловской ОТГ (село Мешково-Погорелово, поселок Святониколаевка), присоединяется Коларовский сельский совет (поселок Коларово, Зайчевское, Капустино, село Добрая Надежда, Ясная Поляна). К Веснянской ОТГ (поселок Весняное, Надбугское, село Сливино) – Кривобалковский сельсовет (села Кривая Балка, Подымово, Половинки). В отличие от Дорошевской громады, эти две ОТГ пошли не путем присоединения и довыборов, а полной «перезагрузки» органов местного самоуправления.
Леонид Мухарский до победы на предыдущих выборах в Веснянскую ОТГ несколько раз избирался Кривобалковским сельским головой. Андрей Ботанин, до победы на выборах сельского головы в 2015 году, владел фирмой, которая занималась оптовыми закупками бытовой химии. Также был депутатом сельского совета.
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По данным параллельного подсчета голосов на выборах сельских голов в Веснянской и Мешково-Погореловской объединенных территориальных общинах с большим отрывом побеждают кандидаты-самовыдвиженцы.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
По имеющейся информации, на избирательных участках в селах Капустино, Ташкент, Коларово и Погорелово побеждает действующий глава Мешково-Погореловской ОТГ Андрей Ботанин. Его конкурент - выдвиженец партии «Слуга народа» Игорь Бурда проиграл с большим отрывом. По предварительной информации, Андрей Ботанин набрал 2228 голосов, Игорь Бурда - 114 голосов.
Капустино: Андрей Ботанин - 131, Игорь Бурда - 26 голосов,
Ташкент: Андрей Ботанин - 467, Игорь Бурда - 7 голосов,
Коларово: Андрей Ботанин - 224, Игорь Бурда - 32 голоса,
Погорелово: Андрей Ботанин - 757, Игорь Бурда - 19 голосов.
Аналогичная ситуация и на выборах главы Веснянской ОТГ - там с большим отрывом побеждает кандидат Леонид Мухарский. Его конкурентом был выдвиженец партии «Слуга народа» Алексей Желницкий.
Сливино: Леонид Мухарский - 330, Алексей Желницкий - 35 голосов,
Надбугское: Леонид Мухарский - 293, Алексей Желницкий - 23 голоса,
Весняное: Леонид Мухарский - 473, Алексей Желницкий - 145 голосов.
К Мешково-Погореловской ОТГ (село Мешково-Погорелово, поселок Святониколаевка), присоединяется Коларовский сельский совет (поселок Коларово, Зайчевское, Капустино, село Добрая Надежда, Ясная Поляна). К Веснянской ОТГ (поселок Весняное, Надбугское, село Сливино) – Кривобалковский сельсовет (села Кривая Балка, Подымово, Половинки). В отличие от Дорошевской громады, эти две ОТГ пошли не путем присоединения и довыборов, а полной «перезагрузки» органов местного самоуправления.
Леонид Мухарский до победы на предыдущих выборах в Веснянскую ОТГ несколько раз избирался Кривобалковским сельским головой. Андрей Ботанин, до победы на выборах сельского головы в 2015 году, владел фирмой, которая занималась оптовыми закупками бытовой химии. Также был депутатом сельского совета.