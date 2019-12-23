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22 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил.
3 обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
Вчера, 22 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.
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22 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил.
3 обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
Вчера, 22 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.