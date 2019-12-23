Департамент культуры и туризма Одесского городского совета заключил договор на изготовление скульптуры «Шоу-Син», установленной на постаменте, стоимостью 100 тысяч гривен.

Согласно данным системы электронных закупок Prozorro, договор с ФОП Аркадием Маршаком был заключен 4 декабря без проведения конкурса. За 100 тысяч гривен предприниматель должен изготовить скульптуру «Шоу-Син» из полимерной бронзы «в виде цифровой реплики, установленной на постаменте». Место установки – улица Екатерининская, 14 (на углу улиц Екатерининской и Ланжероновской).

Как указано в приложении к договору, скульптура должна иметь высоту 60 см, высоту и глубину - по 25 см. Высота постамента составит 80 см, ширина и глубина - по 35 см.

По данным Википедии, Шоу-син («Нань-цзи лао-жэнь» — Старец Южного полюса) — божество долголетия в китайской мифологии, также даосское олицетворение звезды Канопус, самой яркой в созвездии Киля («Нань-доу» — Южный ковш).

Напомним, департамент культуры и туризма Одесского городского совета закупит сувенирные запонки у двух предпринимателей. За 450 пар запонок чиновники заплатят 100 тысяч гривен.