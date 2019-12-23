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Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
— Урегулирована ситуация электроснабжения на шахтах ГП «Львовуголь». Свет на шахтах возобновлен, — сообщили в Минэнерго.
Там отметили, что шахты работают в обычном режиме.
Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что все шесть шахт государственного предприятия «Львовуголь» отключили от электроснабжения из-за требования энергопоставщика заплатить 22 млн грн ($940 тыс.) за электричество вперед.
Глава профсоюза отметил, что у шахтеров нет на это денег из-за долгов перед ними. Только ПАО «Центрэнерго» задолжало горнякам «Львовуголь» 92 млн грн ($4 млн).
Напомним, 18 декабря Кабинет министров Украины выделил дополнительные 322,6 миллиона гривен ($13,7 млн) на выплату заработных плат шахтерам.
Служба безопасности Украины разоблачила руководство государственного предприятия «Львовуголь» на махинациях с выплатами заработной платы шахтерам. Из-за действий должностных лиц предприятие ежемесячно теряло более миллиона гривен.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
— Урегулирована ситуация электроснабжения на шахтах ГП «Львовуголь». Свет на шахтах возобновлен, — сообщили в Минэнерго.
Там отметили, что шахты работают в обычном режиме.
Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что все шесть шахт государственного предприятия «Львовуголь» отключили от электроснабжения из-за требования энергопоставщика заплатить 22 млн грн ($940 тыс.) за электричество вперед.
Глава профсоюза отметил, что у шахтеров нет на это денег из-за долгов перед ними. Только ПАО «Центрэнерго» задолжало горнякам «Львовуголь» 92 млн грн ($4 млн).
Напомним, 18 декабря Кабинет министров Украины выделил дополнительные 322,6 миллиона гривен ($13,7 млн) на выплату заработных плат шахтерам.
Служба безопасности Украины разоблачила руководство государственного предприятия «Львовуголь» на махинациях с выплатами заработной платы шахтерам. Из-за действий должностных лиц предприятие ежемесячно теряло более миллиона гривен.