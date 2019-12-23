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Заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи объяснил, почему в бюджете области на 2020 год не заложены деньги на завершение капитального ремонта областного онкологического диспансера.
Об этом он рассказал сегодня, 21 декабря, в ходе заседания постоянной комиссии областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций, – сообщает корреспондент НикВести.
В ходе комиссии депутат Николаевского облсовета Татьяна Демченко потребовала от Валентина Гайдаржи отчитаться о ходе и сроках выполнения работ по ремонту радиологического корпуса Николаевского областного онкологического диспансера.
В свою очередь вице-губернатор заявил, что работы затянулись и не завершаться в запланированный срок из-за того, что здание больницы оказалось проблемным, а также из-за того, что в прошлом году в Украине вступили в силу новые строительные нормы. Валентин Гайдаржи также отметил, что после корректировки проекта депутаты должны будут перераспределить бюджет и согласовать недостающее финансирование.
— Ведутся работы. Для того, чтобы в следующем году предусмотреть в бюджете деньги, нужно сначала закончить этот бюджетный год. Нам нужно выполнить все работы, которые мы можем сейчас выполнять согласно технологиям. Учитывая, что объект достаточной тяжелый, само здание больницы старое, в ходе работ обнаружился ряд дополнительных работ. Учитывая, что источник финансирования этого объекта – это ГФРР, бы определенный период, когда финансирование не поступало, учитывая технологию, учитывая конец года, мы сперва выполняем все работы, которые еще можем сделать. После в первом квартале 2020 года мы корректируем проект. Этот проект прошел экспертизу в 2018 году, но в 2019 году появились новые ДБН об инклюзии и пожарной безопасности. Потому предложение есть откорректировать проект и в перераспределении бюджета в первом квартале заложить недостающую сумму денег на завершение ремонта. Именно потому в проекте бюджета на 2020 год денег не предусмотрено на этот объект, – заявил Валентин Гайдаржи.
Напомним, в июне 2019 года скандальная компания «Антарес–БУД» победила в аукционе по капитальному ремонту радиологического корпуса Николаевского областного онкологического диспансера за 69,6 миллиона гривен.
В декабре 2019 года в управлении капитального строительства Николаевской ОГА заявили, что в ходе ремонта областного онкологического диспансера обнаружили множество ранее незапланированных работ, из-за чего придется пересматривать проект и увеличивать финансирование.
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Заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи объяснил, почему в бюджете области на 2020 год не заложены деньги на завершение капитального ремонта областного онкологического диспансера.
Об этом он рассказал сегодня, 21 декабря, в ходе заседания постоянной комиссии областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций, – сообщает корреспондент НикВести.
В ходе комиссии депутат Николаевского облсовета Татьяна Демченко потребовала от Валентина Гайдаржи отчитаться о ходе и сроках выполнения работ по ремонту радиологического корпуса Николаевского областного онкологического диспансера.
В свою очередь вице-губернатор заявил, что работы затянулись и не завершаться в запланированный срок из-за того, что здание больницы оказалось проблемным, а также из-за того, что в прошлом году в Украине вступили в силу новые строительные нормы. Валентин Гайдаржи также отметил, что после корректировки проекта депутаты должны будут перераспределить бюджет и согласовать недостающее финансирование.
— Ведутся работы. Для того, чтобы в следующем году предусмотреть в бюджете деньги, нужно сначала закончить этот бюджетный год. Нам нужно выполнить все работы, которые мы можем сейчас выполнять согласно технологиям. Учитывая, что объект достаточной тяжелый, само здание больницы старое, в ходе работ обнаружился ряд дополнительных работ. Учитывая, что источник финансирования этого объекта – это ГФРР, бы определенный период, когда финансирование не поступало, учитывая технологию, учитывая конец года, мы сперва выполняем все работы, которые еще можем сделать. После в первом квартале 2020 года мы корректируем проект. Этот проект прошел экспертизу в 2018 году, но в 2019 году появились новые ДБН об инклюзии и пожарной безопасности. Потому предложение есть откорректировать проект и в перераспределении бюджета в первом квартале заложить недостающую сумму денег на завершение ремонта. Именно потому в проекте бюджета на 2020 год денег не предусмотрено на этот объект, – заявил Валентин Гайдаржи.
Напомним, в июне 2019 года скандальная компания «Антарес–БУД» победила в аукционе по капитальному ремонту радиологического корпуса Николаевского областного онкологического диспансера за 69,6 миллиона гривен.
В декабре 2019 года в управлении капитального строительства Николаевской ОГА заявили, что в ходе ремонта областного онкологического диспансера обнаружили множество ранее незапланированных работ, из-за чего придется пересматривать проект и увеличивать финансирование.