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Он отметил, что в январе-феврале в институте нацпамяти будет несколько стратегических сессий и более подробную стратегию презентует после этого.
Антон Дробович — кандидат философских наук, а также доцент Национального педагогического университета имени Драгоманова. Эксперт по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований.
Напомним, Кабинет министров избрал новым главой Института национальной памяти руководителя образовательных проектов мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» Антона Дробовича.
В сентябре с должности главы Института нацпамяти ушел Владимир Вятрович. А 3 декабря он официально стал народным депутатом и вошел во фракцию партии «Европейская Солидарность».
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Он отметил, что в январе-феврале в институте нацпамяти будет несколько стратегических сессий и более подробную стратегию презентует после этого.
Антон Дробович — кандидат философских наук, а также доцент Национального педагогического университета имени Драгоманова. Эксперт по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований.
Напомним, Кабинет министров избрал новым главой Института национальной памяти руководителя образовательных проектов мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» Антона Дробовича.
В сентябре с должности главы Института нацпамяти ушел Владимир Вятрович. А 3 декабря он официально стал народным депутатом и вошел во фракцию партии «Европейская Солидарность».