Он отметил, что в январе-феврале в институте нацпамяти будет несколько стратегических сессий и более подробную стратегию презентует после этого.

Антон Дробович — кандидат философских наук, а также доцент Национального педагогического университета имени Драгоманова. Эксперт по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований.