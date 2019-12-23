Корпус изъятой МОН-50 изготовлен в 1987 году на заводе «Дунарит» (партия 36) в городе Русе (Болгария). Данный корпус МОН-50 был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на «Самарском заводе взрывчатых веществ» в 1987 году (партия изготовления корпуса 40).
В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто журналиста Павла Шеремета.
На корпусе и внутри исследуемого предмета эксперты также обнаружили смешанные биологические следы. Поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность.
Сейчас подозреваемый отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета, ссылаясь на нормы ст. 63 Конституции Украины. Кроме того, задержанный отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.
Как известно, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.
Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.
Напомним, 18 декабря адвокаты двух подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подали апелляции на арест Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко.
Ранее сообщалось, что по результатам экспертизы, проведенной британским специалистом Иваном Бирчем, и «разведку», и убийство Павла Шеремета могла совершить одна женщина.