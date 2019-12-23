Глава депутатской группы «Николаев» в городском совете Федор Панченко заявил, что его группа не будет голосовать за пакет земельных вопросов.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Как рассказал депутат, на сессии горсовета, запланированной на 26 декабря, будут рассматриваться земельные вопросы, которые выносятся на пленарное заседание не первый раз и ранее не нашли поддержки у депутатов при голосовании.

— На эту сессию выносятся вопросы, которые не голосовались 8-10 раз. Депутаты дают четко понять, что они против этого. Есть вопрос, который много раз выносился на сессию и ему никогда не давали разрешение, потому что это страшнейшее, абсолютно уродское сооружение на центральной улице нашего города, которого, я считаю, на центральной улице города быть не должно. Сейчас это поднимается в разрезе, что надо позаботиться о предпринимателях. По результатам работы комиссии по законности и гласности, я видел предложение продлить этому объекту аренду земли на 5 лет. Извините, я 5 лет голосовал против этого, а сейчас мне предлагают продлить им на 5 лет. Более того, лишив следующую каденцию депутатов вообще права решать что-либо по очистке улицы Соборной, - сказал Федор Панченко.

Также Федор Панченко отметил, что развитию инвестиционного климата в Николаеве мешает ряд контролирующих органов, в частности, по словам депутата, это Управление государственной архитектурно-строительной инспекции области.

— В городе очень сильно тормозится развитие и инвестклимат, в том числе, благодаря нашим контролирующим органам, в частности областному ГАСКу, который недавно опять прославился тем, то заморозил в области достаточно титульный инвестпроект. Они нашли абсолютно формальный повод придраться, - сказал Федор Панченко.

Также Федор Панченко добавил, что его депутатская группа «Николаев» не будет голосовать за принятие земельных вопросов в таком виде, в котором они существуют на сегодняшний день.

— Если у нас была позиция по некоторым вопросам, за которые мы неоднократно не голосовали, то, извините, будет очень странно, если эта позиция кардинально поменяется каким-то образом. Почему вдруг? В том виде, в котором оно сейчас предложено, после обработки комиссии - мы не согласны голосовать. Есть вещи, с которыми мы боролись на протяжении многих лет, и теперь нам предлагают взять и изменить свою позицию. Я считаю, что и повестка, и предложенная концепция требуют очень серьезной доработки и только после этого этот вопрос как-то разблокируется и решится, - сказал Федор Панченко.

Напомним, что на ближайшем пленарном заседании сессии Николаевского городского совета, которое запланировано на 26 декабря, планируется разблокировать около 700 земельных вопросов, которые не могут принять уже на протяжении нескольких лет. Мэр Николаева Александр Сенкевич вместе с главами фракций в горсовете пришли к компромиссному решению: объединить вопросы в пакеты с тем, чтобы либо отказать, либо продлить на год, либо продлить на 5 лет договоры аренды земли.