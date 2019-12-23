Полиция создала 715 мобильных групп для борьбы с игорным бизнесом, отмечая, что будет жестко реагировать на все попытки возобновить деятельность игорных заведений.

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

— Любые попытки владельцев игорного бизнеса возобновить незаконную деятельность полиция будет пресекать. Поэтому призываем дельцов и лиц, которые собираются сдавать в аренду помещения под подпольные игорные заведения, не нарушать нормы действующего законодательства, – сказано в сообщении.

По состоянию на сегодня в сотрудничестве с представителями органов местного самоуправления происходит демонтаж наружной рекламы игорных заведений.

По всей территории Украины работают мобильные группы, которые мониторят соблюдение норм законодательства о запрещении функционирования любых игорных заведений.

— Сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса, – отмечает пресс-служба.

В полиции также призвали граждан, которые заметят, что игорные заведения функционируют, немедленно сообщать об этом на линию «102».

Напомним, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что правоохранительные органы, которые должны препятствовать игорному бизнесу, сейчас крышуют это направление.