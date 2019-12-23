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В среду, 25 января, в Николаеве на Соборной площади состоится Рождественский фестиваль.
Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.
Открытие фестиваля начнется с концерта духовой музыки «Мелодии Рождества», который запланирован на 12:00.
С 13:00 до 18:00 — праздник «Рождество Исуса Христа».
В 18:00 — концерт «Рождественская встреча на Соборной».
Напомним, 19 декабря, в День Святого Николая, в Николаеве прошло торжественное открытие главной новогодней елки города.
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В среду, 25 января, в Николаеве на Соборной площади состоится Рождественский фестиваль.
Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.
Открытие фестиваля начнется с концерта духовой музыки «Мелодии Рождества», который запланирован на 12:00.
С 13:00 до 18:00 — праздник «Рождество Исуса Христа».
В 18:00 — концерт «Рождественская встреча на Соборной».
Напомним, 19 декабря, в День Святого Николая, в Николаеве прошло торжественное открытие главной новогодней елки города.