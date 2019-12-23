В среду, 25 января, в Николаеве на Соборной площади состоится Рождественский фестиваль.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Открытие фестиваля начнется с концерта духовой музыки «Мелодии Рождества», который запланирован на 12:00.

С 13:00 до 18:00 — праздник «Рождество Исуса Христа».

В 18:00 — концерт «Рождественская встреча на Соборной».

Напомним, 19 декабря, в День Святого Николая, в Николаеве прошло торжественное открытие главной новогодней елки города.