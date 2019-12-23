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В клубе «5 элемент» заявили о системной информационной, юридической и финансовой атаке на владельцев по политическим мотивам.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Как известно, ГБР заявила по результатам обыска об обнаружении на территории клуба предметов, похожих на средства негласного получения информации. После этого, согласно заявлению клуба, в некоторых СМИ развернулась кампания, подкрепленная недостоверной информацией.
— Клуб считает необходимым заявить, что событие ни что иное, как преступная провокация и часть системной информационной, юридической и финансовой атаки на владельцев клуба, проводимой группой лиц исключительно по политическим мотивам, – говорится в пресс-релизе.
В клубе отметили, что обыски в клубе в последнее время проходят регулярно, «а масштабы подтасовки фактов и манипуляции в СМИ говорят о том, что к атаке могут быть причастны не только частные лица».
— К сожалению, масштабы подтасовки фактов и манипуляции информацией отдельными СМИ, говорят о том, что к атаке могут быть причастны не только частные лица. Мы всегда работали и будем работать в рамках правового поля Украины, на протяжении всех обысков, регулярно проводимых в последние полгода правоохранительными органами на территории клуба, мы предоставляли им полное содействие, но мы призываем представителей силовых ведомств и журналистов не становиться инструментом для нечистых на руку лиц, – отметили в клубе.
«5 элемент» заявил о планах защищать себя всеми возможными правовыми инструментами.
— Главной ценностью клуба «5 элемент» всегда была несокрушимость приватности и конфиденциальности частной жизни. В течение 14 лет мы ни разу не нарушили это правило. Для нас очень важно доверие наших гостей и репутация одного из лучших клубов Украины. Поэтому мы будем использовать все возможные правовые инструменты, чтобы отстоять ее, – подчеркнули в «5 элемент».
Напомним, что в Одесском областном онкологическом диспансере на Слободке в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера.
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В клубе «5 элемент» заявили о системной информационной, юридической и финансовой атаке на владельцев по политическим мотивам.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Как известно, ГБР заявила по результатам обыска об обнаружении на территории клуба предметов, похожих на средства негласного получения информации. После этого, согласно заявлению клуба, в некоторых СМИ развернулась кампания, подкрепленная недостоверной информацией.
— Клуб считает необходимым заявить, что событие ни что иное, как преступная провокация и часть системной информационной, юридической и финансовой атаки на владельцев клуба, проводимой группой лиц исключительно по политическим мотивам, – говорится в пресс-релизе.
В клубе отметили, что обыски в клубе в последнее время проходят регулярно, «а масштабы подтасовки фактов и манипуляции в СМИ говорят о том, что к атаке могут быть причастны не только частные лица».
— К сожалению, масштабы подтасовки фактов и манипуляции информацией отдельными СМИ, говорят о том, что к атаке могут быть причастны не только частные лица. Мы всегда работали и будем работать в рамках правового поля Украины, на протяжении всех обысков, регулярно проводимых в последние полгода правоохранительными органами на территории клуба, мы предоставляли им полное содействие, но мы призываем представителей силовых ведомств и журналистов не становиться инструментом для нечистых на руку лиц, – отметили в клубе.
«5 элемент» заявил о планах защищать себя всеми возможными правовыми инструментами.
— Главной ценностью клуба «5 элемент» всегда была несокрушимость приватности и конфиденциальности частной жизни. В течение 14 лет мы ни разу не нарушили это правило. Для нас очень важно доверие наших гостей и репутация одного из лучших клубов Украины. Поэтому мы будем использовать все возможные правовые инструменты, чтобы отстоять ее, – подчеркнули в «5 элемент».
Напомним, что в Одесском областном онкологическом диспансере на Слободке в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера.