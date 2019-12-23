Николаевская облгосадминистрация не включила вопрос реконструкции обвалившейся три года назад школы в Новом Буге в программу социально-экономического развития региона.

Об этом шла речь сегодня, 23 декабря, во время заседания бюджетной комиссии Николаевского облсовета, - передает корреспондент НикВести.

Обсуждая проект программы социально-экономического развития, который выносится на сессию облсовета, которая состоится завтра, 24 декабря, депутат Александр Бондарь заметил, что в документе отсутствует упоминание об аварийной школе №1 в Новом Буге, 3 этажа которой обвалились летом 2017 года.

— Здесь совсем нет ситуации по Новобугской аварийной школе №1. Мы о ней забыли, поставили крест, осенью сгребаем листья, а весной приносим цветочки, похоронили. Такое ощущение, что у нас этой проблемы нет. Я знаю, что есть 50 миллионов на дошкольные учреждения в Николаевской области в 2020 году. Но мы принимаем программу, где черным шрифтом ни одного слова нет о школе №1 аварийной, единственной, которая завалилась в Николаевской области, - сказал Александр Бондарь.

Отвечая на претензию депутата, заместитель главы Николаевской ОГА Татьяна Стахевич сказала, что школу нет смысла ремонтировать - ее нужно строить заново. По ее словам, в следующем году планируется разработать проект для того, чтобы в 2022 или в 2023 году начать строительные работы.

— Эта школа рассматривалась при отборе проектов «5, 5, 5» по инициативе президента - 5 школ, 5 детсадов, 5 спортивных учреждений. Я вам хочу сказать, что она аварийная, и на базе тех остатков этой школы делать капитальный ремонт нельзя. Есть видение того, что нужно строить новую школу. Как раз по этой программе «5, 5, 5» нужно разработать проектно-сметную документацию в 2020 году, пройти ее экспертизу, определить сроки строительства этой новой школы, и, если мы говорим о пятилетке, то понимать, в каком, в 2022 или в 2023 году ставить ее в план строительства этого объекта, - сказала Татьяна Стахевич.

Александр Бондарь при этом отметил, что на сессии облсовета 16 мая текущего года тогдашний вице-губернатор Александр Кушнир заявил, что проект строительства школы уже разрабтывается за счет средств областного бюджета.

— 15 мая, аж приседая, Александр Кушнир публично на сессии заявлял, что да, ее ремонтировать на надо, мы разрабатываем проект за счет областных средств, в 2020 году включаем ее в финансирование. С 16 мая до сегодняшнего дня прошло 7 месяцев, - сказал Александр Бондарь.

В итоге депутаты рекомендовали чиновникам ОГА внести вопрос аварийной школы в программу социального и экономического развития Николаевской области на 2020 год.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета Николай Лучный возмутился, что вопрос с ремонтом разрушившейся три года назад школы в Новом Буге до сих пор никак не решен.

Как известно, в июле 2017 года в школе в Новом Буге в Николаевской области обрушилось три этажа здания. Тогда учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета. В январе 2019 года стало известно, что руководство Новобугского педагогического колледжа отказывается продлевать договор аренды с Новобугской общеобразовательной школой №1 из-за предписаний Госпродпотребслужбы.

В октябре этого года экс-нардеп Тарас Креминь назвал ситуацию с Новобугской школой «притчей во языцех» чиновников Николаевской ОГА.