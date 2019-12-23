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Сегодня, 23 декабря, в Николаевскую городскую больницу №1 доставили новый аппарат для сердечно-сосудистой диагностики (ангиограф).
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
Как известно, 20 декабря на сессии горсовета депутаты перераспределили бюджет Николаева на 2019 год. В частности, 17 миллионов 860 тысяч 750 гривен были направили на приобретение ангиографа.
Сообщается, что ангиограф предназначен для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - инфарктом и инсультом.
— Ангиограф позволит проводить высокоточную диагностику состояния сосудов, выполнять различные вмешательства при тромбозе сосудов, инсультах, инфарктах, разрывах сосудов. Он помогает очень четко и оперативно выяснить точное место локализации, размеры, характер повреждений или новообразований кровеносных сосудов и быстро принять решение о дальнейшем лечении, - сказано в сообщении.
Как известно, в этом году из государственного бюджета Николаевская область получила 11 миллионов 400 тысяч гривен в качестве субвенции на открытие центра реперфузионной терапии. Эти деньги были поделены между Николаевом и Вознесенском. Для покупки оборудования Николаеву не хватает 17,6 миллиона гривен.
Ранее начальница управления здравоохранения Николаева Ирина Шамрай говорила о том, что надеется, что Николаевский областной совет выделит городу часть денег на покупку нового ангиографа. В то же время, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир заявил, что городской совет не обращался в Николаевскую облгосадминистрацию по вопросу софинансирования покупки ангиографа. После чего Ирина Шамрай заявляла, что надеется, что в бюджете Николаева до конца года найдут деньги для приобретения ангиографа.
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Сегодня, 23 декабря, в Николаевскую городскую больницу №1 доставили новый аппарат для сердечно-сосудистой диагностики (ангиограф).
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
Как известно, 20 декабря на сессии горсовета депутаты перераспределили бюджет Николаева на 2019 год. В частности, 17 миллионов 860 тысяч 750 гривен были направили на приобретение ангиографа.
Сообщается, что ангиограф предназначен для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - инфарктом и инсультом.
— Ангиограф позволит проводить высокоточную диагностику состояния сосудов, выполнять различные вмешательства при тромбозе сосудов, инсультах, инфарктах, разрывах сосудов. Он помогает очень четко и оперативно выяснить точное место локализации, размеры, характер повреждений или новообразований кровеносных сосудов и быстро принять решение о дальнейшем лечении, - сказано в сообщении.
Как известно, в этом году из государственного бюджета Николаевская область получила 11 миллионов 400 тысяч гривен в качестве субвенции на открытие центра реперфузионной терапии. Эти деньги были поделены между Николаевом и Вознесенском. Для покупки оборудования Николаеву не хватает 17,6 миллиона гривен.
Ранее начальница управления здравоохранения Николаева Ирина Шамрай говорила о том, что надеется, что Николаевский областной совет выделит городу часть денег на покупку нового ангиографа. В то же время, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир заявил, что городской совет не обращался в Николаевскую облгосадминистрацию по вопросу софинансирования покупки ангиографа. После чего Ирина Шамрай заявляла, что надеется, что в бюджете Николаева до конца года найдут деньги для приобретения ангиографа.