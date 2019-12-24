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Депутат Николаевского городского совета Федор Панченко считает, что пора менять руководство николаевских коммунальных предприятий, которые выбрали тактику не «эффективно работать», а «выпрашивать деньги».
Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
Депутат рассказал, что коммунальные предприятия Николаева неэффективны, а и руководство не умеет рационально использовать ресурсы, в частности директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов и директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко.
— На самом деле есть вопросы к директорам коммунальных предприятий. Есть очень много примеров их неэффективной работы, нерационального использования ресурсов. В том числе и по КП «Николаевоблтеплоэнерго» и по «Николаевэлектротрансу». В будущем нам нужно приходить к тому, чтобы снимать с бюджетной иглы наши коммунальные предприятия. Некоторые директора приняли для себя тактику, что нужно не столько эффективно работать, сколько эффективно выпрашивать деньги. Тогда все будет хорошо: зарплата будет, премии будут. Такую практику нужно прекращать, - сказал Федор Панченко.
По мнению депутата, руководство, которое не в силах модернизировать и вывести на самоокупаемость коммунальное предприятие, нужно уволить.
— Если директора коммунальных предприятий не хотят самостоятельно модернизировать и проводить работу для того, чтобы предприятия выходили на самоокупаемость, то их придется к этому мягко подталкивать. Если мы увидим, что они не могут этого сделать, то в таком случае нужно менять директоров предприятий. По своей сути, коммунальное предприятие должно быть на самоокупаемости и, в идеале, приносить прибыль городу, - сказал Федор Панченко.
Напомним, что в 2018 году в Николаеве убыточными стали 13 коммунальных предприятий.
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Депутат Николаевского городского совета Федор Панченко считает, что пора менять руководство николаевских коммунальных предприятий, которые выбрали тактику не «эффективно работать», а «выпрашивать деньги».
Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
Депутат рассказал, что коммунальные предприятия Николаева неэффективны, а и руководство не умеет рационально использовать ресурсы, в частности директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов и директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко.
— На самом деле есть вопросы к директорам коммунальных предприятий. Есть очень много примеров их неэффективной работы, нерационального использования ресурсов. В том числе и по КП «Николаевоблтеплоэнерго» и по «Николаевэлектротрансу». В будущем нам нужно приходить к тому, чтобы снимать с бюджетной иглы наши коммунальные предприятия. Некоторые директора приняли для себя тактику, что нужно не столько эффективно работать, сколько эффективно выпрашивать деньги. Тогда все будет хорошо: зарплата будет, премии будут. Такую практику нужно прекращать, - сказал Федор Панченко.
По мнению депутата, руководство, которое не в силах модернизировать и вывести на самоокупаемость коммунальное предприятие, нужно уволить.
— Если директора коммунальных предприятий не хотят самостоятельно модернизировать и проводить работу для того, чтобы предприятия выходили на самоокупаемость, то их придется к этому мягко подталкивать. Если мы увидим, что они не могут этого сделать, то в таком случае нужно менять директоров предприятий. По своей сути, коммунальное предприятие должно быть на самоокупаемости и, в идеале, приносить прибыль городу, - сказал Федор Панченко.
Напомним, что в 2018 году в Николаеве убыточными стали 13 коммунальных предприятий.