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Апелляционный суд Киева оставил в силе решение суда предыдущей инстанции о содержании под стражей ветерана боевых действий и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщает hromadske.
Адвокаты настаивали на отмене содержания под стражей и избрании менее строгой меры пресечения для Андрея Антоненко. В апелляционной жалобе защитники Антоненко настаивали, что подозрение, которое объявлено их подзащитному, необоснованно.
— В апелляционной жалобе мы обжаловали само решение суда. Она основывается на том, что подозрение не является обоснованным, а еще то, что в этом конкретном случае можно было обойтись более мягкой мерой пресечения чем содержание под стражей, - отметил адвокат подозреваемого Святослав Жерновников.
Прокуроры отметили риски побега подозреваемого, скрытие от следствия, уничтожение вещественных доказательств, давление на свидетелей и других неустановленных следствием лиц.
Поддержать Андрея Антоненко пришло около 50 человек, среди которых родные, музыканты, нынешние и бывшие военные. Они настаивали на том, чтобы «дело было шито белыми нитками». В частности музыкант и друг подозреваемого Владимир Головнев отметил, что человек на видео совсем не похожа на Антоненко. Он убежден, что человек не мог совершить преступление.
— Знаю его с 1989 года. В 2016 году тесно не общались, но я знаю, что они с Сашко Положинский ездили поддерживать военных, с Антоном Панфиловым. Он очень правильный, не нарушал закона, воспитанный очень. Странно, - сказал Головнев.
Поддержать подозреваемого приходили и военные коллеги, в частности руководитель пресс-службы Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров. Он рассказал, когда к ним присоединился Антоненко и какую работу выполнял:
— Андрей был призван на военную службу по контракту в 2017 году. Первая его должность была водитель-киномеханик, затем перевелся в штаб, стал помощником начальника группы по отбору военнослужащих военной службы по контракту, а с этого года он был назначен сержантом второй категории пресс-службы командования ССО, - рассказал Никифоров.
Напомним, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Генпрокуратура обновила группу прокуроров.
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Апелляционный суд Киева оставил в силе решение суда предыдущей инстанции о содержании под стражей ветерана боевых действий и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщает hromadske.
Адвокаты настаивали на отмене содержания под стражей и избрании менее строгой меры пресечения для Андрея Антоненко. В апелляционной жалобе защитники Антоненко настаивали, что подозрение, которое объявлено их подзащитному, необоснованно.
— В апелляционной жалобе мы обжаловали само решение суда. Она основывается на том, что подозрение не является обоснованным, а еще то, что в этом конкретном случае можно было обойтись более мягкой мерой пресечения чем содержание под стражей, - отметил адвокат подозреваемого Святослав Жерновников.
Прокуроры отметили риски побега подозреваемого, скрытие от следствия, уничтожение вещественных доказательств, давление на свидетелей и других неустановленных следствием лиц.
Поддержать Андрея Антоненко пришло около 50 человек, среди которых родные, музыканты, нынешние и бывшие военные. Они настаивали на том, чтобы «дело было шито белыми нитками». В частности музыкант и друг подозреваемого Владимир Головнев отметил, что человек на видео совсем не похожа на Антоненко. Он убежден, что человек не мог совершить преступление.
— Знаю его с 1989 года. В 2016 году тесно не общались, но я знаю, что они с Сашко Положинский ездили поддерживать военных, с Антоном Панфиловым. Он очень правильный, не нарушал закона, воспитанный очень. Странно, - сказал Головнев.
Поддержать подозреваемого приходили и военные коллеги, в частности руководитель пресс-службы Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров. Он рассказал, когда к ним присоединился Антоненко и какую работу выполнял:
— Андрей был призван на военную службу по контракту в 2017 году. Первая его должность была водитель-киномеханик, затем перевелся в штаб, стал помощником начальника группы по отбору военнослужащих военной службы по контракту, а с этого года он был назначен сержантом второй категории пресс-службы командования ССО, - рассказал Никифоров.
Напомним, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Генпрокуратура обновила группу прокуроров.