Члены депутатской комиссии по вопросам бюджета потребовали отчета от главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко за 2019 год.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря, в ходе заседания постоянной комиссия областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций, – сообщает корреспондент НикВести.

В ходе заседания комиссии глава фракции «Оппозиционный блок» Николаевского областного совета Владимир Фроленко поинтересовался почему он и его коллеги ежегодно отчитываются, однако на сайте областной информации нет никакой информации об этом.

— Я не понимаю, почему я должен предоставлять свой отчет, но после не видеть его на сайте областного совета? Почему? Почему не видят нашу работу? Зачем? – поинтересовался Владимир Фроленко.

В свою очередь депутат Татьяна Демченко заявила, что вместе с депутатами о своей работе за огд должна отчитаться и глава областного совета Виктория Москаленко. Она предложила затребовать на сессии отчета чиновницы и ее заместителя Андрея Кротова.

— Я поддерживаю депутат Фроленко. Деньги из областного бюджета не идут на освещение нашей депутатской деятельности. Потому я вношу предложение, если мы отчитываемся ежегодно, то чего глава областного совета не отчитывается? Если хотят отчета депутатов, то сперва пусть отчитывается глава областного совета, – предложила Татьяна Демченко.

Депутаты сперва единогласно поддержали предложение татьяны Демченко, однако после депутат Иван Кухта предложил повторно провести процедуру голосования. Он отметил, что глава депутатской комиссии Федор Барна озвучивая этот вопрос сказал об отчете Виктории Москаленко и ее заместителей, что не отвечает действительности, так как на сегодняшний день есть только один заместитель главы областного совета – Андрей Кротов.

Федор Барна повторно вынес на рассмотрение вопрос об отчете Виктории Москаленко на следующей сессии и 9 депутатов единогласно поддержали его. После он вынес вопрос об отчете Андрея Кротова, однако это предложение не было поддержано депутатами.

В ответ на это Владимир Фроленко обвинил коллег в отстаивании интересов Андрея Крутова и обвинил заместителя главы облсовета в неисполнении своих должностных обязанностей.

— А чего вы не голосуете? Какой регламент? Какие вы все честные. Хотите регламент, то ходите на сессию, а не в кофейнях прячьтесь. Ты посмотри, как они (депутаты, – прим.) Андрюшу (Андрея Кротова, – прим.) спасают! А то, что он 25 тысяч получает (зарплаты, – прим.) и нихрена не делает, то это ничего, – заявил Владимир Фроленко.

Напомним, в сентябре 2019 года Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что отчитается перед депутатским корпусом о своей работе на очередной сессии облсовета.