По предварительному подсчету голосов, «Наш край» подтвердил свое лидерство, заняв третье место среди партий на выборах в ОТГ 22 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Всего «Наш край» получил 61 мандат, что составляет 6,7% от всех депутатов, избранных от партий.

Также партия заняла первое место в голосовании по партийным спискам по всей стране. В единой городской громаде, где состоялись выборы – Зиньковской ОТГ на Полтавщине – партию поддержали 29% избирателей.

Также «Наш край» победил в Николаевской области, получив 22 мандата (39%) и обогнав «Слугу народа».

В целом, первое место по Украине заняла партия «Слуга народа» – 411 мандатов (44,2%), второе «Батьківщина» – 289 (31%).

Четвертое место занял ОПЗЖ – 38 депутатов (4,1%), пятое АПУ – 35 (3,8%), шестое «Европейская солидарность» – 28 мандатов (3%).

Напомним, 22 декабря 2019 состоялись первые местные выборы в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы – в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.







