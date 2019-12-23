|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:35
|Заход солнца:
|16:06
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|15:57
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23 грн
|23.35 грн
|EUR
|25.3 грн
|25.9 грн
По предварительному подсчету голосов, «Наш край» подтвердил свое лидерство, заняв третье место среди партий на выборах в ОТГ 22 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Всего «Наш край» получил 61 мандат, что составляет 6,7% от всех депутатов, избранных от партий.
Также партия заняла первое место в голосовании по партийным спискам по всей стране. В единой городской громаде, где состоялись выборы – Зиньковской ОТГ на Полтавщине – партию поддержали 29% избирателей.
Также «Наш край» победил в Николаевской области, получив 22 мандата (39%) и обогнав «Слугу народа».
В целом, первое место по Украине заняла партия «Слуга народа» – 411 мандатов (44,2%), второе «Батьківщина» – 289 (31%).
Четвертое место занял ОПЗЖ – 38 депутатов (4,1%), пятое АПУ – 35 (3,8%), шестое «Европейская солидарность» – 28 мандатов (3%).
Напомним, 22 декабря 2019 состоялись первые местные выборы в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы – в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
По предварительному подсчету голосов, «Наш край» подтвердил свое лидерство, заняв третье место среди партий на выборах в ОТГ 22 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Всего «Наш край» получил 61 мандат, что составляет 6,7% от всех депутатов, избранных от партий.
Также партия заняла первое место в голосовании по партийным спискам по всей стране. В единой городской громаде, где состоялись выборы – Зиньковской ОТГ на Полтавщине – партию поддержали 29% избирателей.
Также «Наш край» победил в Николаевской области, получив 22 мандата (39%) и обогнав «Слугу народа».
В целом, первое место по Украине заняла партия «Слуга народа» – 411 мандатов (44,2%), второе «Батьківщина» – 289 (31%).
Четвертое место занял ОПЗЖ – 38 депутатов (4,1%), пятое АПУ – 35 (3,8%), шестое «Европейская солидарность» – 28 мандатов (3%).
Напомним, 22 декабря 2019 состоялись первые местные выборы в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы – в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.