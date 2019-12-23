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Глава фракции «Оппозиционный блок» Николаевского областного совета Владимир Фроленко обвинил коллег из депутатской комиссии по вопросам бюджета в отстаивании интересов заместителя главы облсовета Андрея Кротова.
Об этом стало известно сегодня, 21 декабря, в ходе заседания постоянной комиссия областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций, – сообщает корреспондент НикВести.
В ходе комиссии Татьяна Демченко предложила затребовать на сессии отчета главы Николаевского областного совета и ее заместителя Андрея Кротова. Однако депутаты поддержали решение заслушать только отчет Виктории Москаленко.
В ответ на это Владимир Фроленко обвинил коллег в отстаивании интересов Андрея Крутова и обвинил самого заместителя главы облсовета в невыполнении своих должностных обязанностей.
— А чего вы не голосуете? Какой регламент? Какие вы все честные. Хотите регламент, то ходите на сессию, а не в кофейнях прячьтесь. Ты посмотри, как они (депутаты, – прим.) Андрюшу (Андрея Кротова, – прим.) спасают! А то, что он 25 тысяч получает (зарплаты, – прим.) и нихрена не делает, то это ничего, – заявил Владимир Фроленко.
Напомним, члены депутатской комиссии по вопросам бюджета потребовали отчета от главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко за 2019 год.
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Глава фракции «Оппозиционный блок» Николаевского областного совета Владимир Фроленко обвинил коллег из депутатской комиссии по вопросам бюджета в отстаивании интересов заместителя главы облсовета Андрея Кротова.
Об этом стало известно сегодня, 21 декабря, в ходе заседания постоянной комиссия областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций, – сообщает корреспондент НикВести.
В ходе комиссии Татьяна Демченко предложила затребовать на сессии отчета главы Николаевского областного совета и ее заместителя Андрея Кротова. Однако депутаты поддержали решение заслушать только отчет Виктории Москаленко.
В ответ на это Владимир Фроленко обвинил коллег в отстаивании интересов Андрея Крутова и обвинил самого заместителя главы облсовета в невыполнении своих должностных обязанностей.
— А чего вы не голосуете? Какой регламент? Какие вы все честные. Хотите регламент, то ходите на сессию, а не в кофейнях прячьтесь. Ты посмотри, как они (депутаты, – прим.) Андрюшу (Андрея Кротова, – прим.) спасают! А то, что он 25 тысяч получает (зарплаты, – прим.) и нихрена не делает, то это ничего, – заявил Владимир Фроленко.
Напомним, члены депутатской комиссии по вопросам бюджета потребовали отчета от главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко за 2019 год.