— Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не оказать скидки, а (уменьшить цену – прим.) на табло, – заявил Владимир Зеленский.

По расчетам Министерства развития экономики, а также Офиса президента, цены на топливо в розничных сетях значительно отличаются от оптовых цен.

— Такая ситуация несвойственна большинству европейских рынкам — когда настолько большие программы лояльности. Мы предлагаем цену, по которой вы реально продаете бензин, переложить на стелу (электронное табло – прим.) и оптимизировать программы лояльности, чем увеличить конкуренцию на рынке, – сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецов.

Во время совещания представители сетей АЗС сообщили, что на топливном рынке очень большую долю занимают нелегальные заправки.

Напомним, цены на потребительские товары не уменьшаются, потому что одновременно с ростом курса гривны выросла средняя номинальная зарплата.