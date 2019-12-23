В редакционной статье от 22 декабря издание The Washington Post обратило внимание на роль олигарха Дмитрия Фирташа в «попытках Путина получить контроль над политикой и экономикой Украины».

Об этом пишет Голос Америки.

«Один из важнейших агентов влияния Путина предоставил более 2 миллионов долларов партнерам Джулиани, которые работают для дискредитации оппонента Трампа на выборах 2020 года», - говорится в статье.

На прошлой неделе федеральный прокурор США предоставил суду информацию о том, что именно от Фирташа поступил перевод на 1 миллион долларов в прошлом сентябре жене американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса, который тесно сотрудничал с персональным юристом Дональда Трампа Джулиани. Парнас был арестован в октябре, отмечают авторы.

Джулиани отправил Парнаса и его партнера Игоря Фрумана к Дмитрию Фирташу, чтобы тот помог получить компрометирующую информацию на политического оппонента Трампа Джо Байдена. Об этом юрист Парнаса сказал изданию The New York Times. Фирташ же призвал Парнаса обратиться к услугам юристов, близких к Трампу, которые уже работали на Джулиани - Виктории Тонсинг и Джозефу Дидженову. Им Фирташ заплатил 1,2 миллиона долларов за помощь в деле о возможной экстрадиции в США. Сумма включает 200 тысяч долларов вознаграждения за рекомендацию Парнаса.

Таким образом, отмечает издание, 2 миллиона долларов поступили в приближенным к Джулиани лицам от Фирташа.

Авторы колонки указывают, что Фирташ хотел бы вернуть Украину к пророссийскому режиму, при котором олигарх получил свое состояние на газовом бизнесе. О реальной связи Фирташа с Россией свидетельствует в частности то, что после его ареста в Австрии Фирташ получил кредит от российского бизнесмена «из близкого окружения Путина, Василия Анисимова», чтобы выплатить 155 миллионов долларов залога.