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Украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.
Об этом сообщает Hromadske.
Этим экс-беркутовцам готовят изменение меры пресечения, б чем должны заботиться прокуроры. Соответствующее распоряжение они получили от руководства Генпрокуратуры. Об этом сообщили два источника, причастных к судебному делу. По их данным, решение об обмене бывших беркутовцев приняло высшее руководство страны.
24 декабря должно состояться судебное заседание по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской, на нем прокуроров и обяжут изменить меру пресечения обвиняемым.
Ранее из СИЗО отпустили экс-беркутовца Александра Маринченко, который является обвиняемым в деле о расстрелах на Институтской. Сергею Тамтуре, который также фигурирует в деле, 24 октября смягчили меру пресечения.
Еще трое обвиняемых экс-беркутовцев - Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин остаются в СИЗО.
Главари ОРЛО еще в 2016 году хотели этих пятерых включить в свои списки на обмен.
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Украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.
Об этом сообщает Hromadske.
Этим экс-беркутовцам готовят изменение меры пресечения, б чем должны заботиться прокуроры. Соответствующее распоряжение они получили от руководства Генпрокуратуры. Об этом сообщили два источника, причастных к судебному делу. По их данным, решение об обмене бывших беркутовцев приняло высшее руководство страны.
24 декабря должно состояться судебное заседание по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской, на нем прокуроров и обяжут изменить меру пресечения обвиняемым.
Ранее из СИЗО отпустили экс-беркутовца Александра Маринченко, который является обвиняемым в деле о расстрелах на Институтской. Сергею Тамтуре, который также фигурирует в деле, 24 октября смягчили меру пресечения.
Еще трое обвиняемых экс-беркутовцев - Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин остаются в СИЗО.
Главари ОРЛО еще в 2016 году хотели этих пятерых включить в свои списки на обмен.