Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимиром Путиным на временно оккупированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Как отмечается, никакие действия оккупационной администрации не могут изменить закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь.

«Ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что действия Российской Федерации относительно так называемого Крымского моста грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права.

«Ни Украина, ни одна цивилизованная держава мира не признает ничтожные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины. В очередной раз подчеркиваем, что Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний. Требуем от российской стороны прекратить противоправные действия и любую деятельность на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины - Автономной Республике Крым и г. Севастополь. Российской стороне передана соответствующая нота протеста», - говорится в сообщении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин посетит аннексированный Крым для участия в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.