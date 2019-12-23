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Трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.
Об этом сообщили пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.
— Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже, - написла Дарка Олифер.
Об этом также заявили в Офисе президента со ссылкой на представительницу Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерию Лутковскую.
— Была, наконец, достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до конца этого года. Мы сможем, наконец, забрать из незаконного удерживания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года. Тех ребят, которые в течение 4 лет после Иловайская, Дебальцево находились в плену и которые в течение 4 лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями, - сказала Валерия Лутковская.
Она добавила, что сейчас «окончательно дошлифовываются списки». Валерия Лутковская также призвала всех «не манипулировать информацией», потому что за процедурой взаимного освобождения стоят судьбы людей.
Интерфакс-Украина со ссылкой на представителя РФ на переговорах контактной группы Бориса Грызлова сообщил, что Киев и Донбасс договорились об обмене пленными в формате «всех установленных на всех установленных» до конца года.
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Трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.
Об этом сообщили пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.
— Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже, - написла Дарка Олифер.
Об этом также заявили в Офисе президента со ссылкой на представительницу Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерию Лутковскую.
— Была, наконец, достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до конца этого года. Мы сможем, наконец, забрать из незаконного удерживания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года. Тех ребят, которые в течение 4 лет после Иловайская, Дебальцево находились в плену и которые в течение 4 лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями, - сказала Валерия Лутковская.
Она добавила, что сейчас «окончательно дошлифовываются списки». Валерия Лутковская также призвала всех «не манипулировать информацией», потому что за процедурой взаимного освобождения стоят судьбы людей.
Интерфакс-Украина со ссылкой на представителя РФ на переговорах контактной группы Бориса Грызлова сообщил, что Киев и Донбасс договорились об обмене пленными в формате «всех установленных на всех установленных» до конца года.