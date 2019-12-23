|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:35
|Заход солнца:
|16:06
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|15:57
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23 грн
|23.35 грн
|EUR
|25.3 грн
|25.9 грн
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 декабря, подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора».
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции.
Документ также будет способствовать выполнению обязательств Украины, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Евросоюзом, в части согласования украинского законодательства в сфере государственного рыночного надзора с законодательством ЕС.
Закон устраняет дублирование контроля по отдельным видам продукции и унифицирует разновидности проверок непищевой продукции, что позволит избежать злоупотреблений; устанавливает четкие и прозрачные требования к инспекторам органов рыночного надзора и субъектов хозяйствования относительно перечня и сроков предоставления документов при проведении проверки.
Согласно документу, проверка характеристик продукции у ее производителей осуществляется только в случае, если имеются документально подтвержденные основания полагать, что продукция опасна, представляет риск и / или не соответствует определенным требованиям вследствие действий или бездействия производителя такой продукции.
При проведении проверок продукции определенного вида (типа), категории и / или группы запрещается проверять другую продукцию. Это позволит сфокусировать проверку и предотвратить злоупотребления.
Закон также предусматривает ответственность субъектов хозяйствования в виде штрафов за нарушение законодательства в сфере рыночного надзора.
В то же время устанавливается четкий срок отправки субъекту хозяйствования постановления о наложении штрафа (16 дней после проведения проверки), что поможет избежать случаев отправки постановлений о наложении штрафа задним числом.
Из-под действия рыночного надзора выводятся: ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, ядерные материалы, радиоактивные отходы, другие источники ионизирующего излучения; объекты строительства, определенные законом Украины «О регулировании градостроительной деятельности»; драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из него (ювелирные и бытовые).
Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ограничение доступа граждан к водоемам.
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 декабря, подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора».
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции.
Документ также будет способствовать выполнению обязательств Украины, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Евросоюзом, в части согласования украинского законодательства в сфере государственного рыночного надзора с законодательством ЕС.
Закон устраняет дублирование контроля по отдельным видам продукции и унифицирует разновидности проверок непищевой продукции, что позволит избежать злоупотреблений; устанавливает четкие и прозрачные требования к инспекторам органов рыночного надзора и субъектов хозяйствования относительно перечня и сроков предоставления документов при проведении проверки.
Согласно документу, проверка характеристик продукции у ее производителей осуществляется только в случае, если имеются документально подтвержденные основания полагать, что продукция опасна, представляет риск и / или не соответствует определенным требованиям вследствие действий или бездействия производителя такой продукции.
При проведении проверок продукции определенного вида (типа), категории и / или группы запрещается проверять другую продукцию. Это позволит сфокусировать проверку и предотвратить злоупотребления.
Закон также предусматривает ответственность субъектов хозяйствования в виде штрафов за нарушение законодательства в сфере рыночного надзора.
В то же время устанавливается четкий срок отправки субъекту хозяйствования постановления о наложении штрафа (16 дней после проведения проверки), что поможет избежать случаев отправки постановлений о наложении штрафа задним числом.
Из-под действия рыночного надзора выводятся: ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, ядерные материалы, радиоактивные отходы, другие источники ионизирующего излучения; объекты строительства, определенные законом Украины «О регулировании градостроительной деятельности»; драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из него (ювелирные и бытовые).
Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ограничение доступа граждан к водоемам.