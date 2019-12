Народный депутат Святослав Вакарчук и его группа «Океан Эльзы» выступили в Минске на новогоднем корпоративе IT-компании.

Об этом сообщила пресс-служба партии «Голос».

В политсиле уточнили, что концерт состоялся в минувшую субботу, 21 декабря А также подчеркнули, что Вакарчук не нарушил украинское законодательство, так как заниматься творческой деятельностью депутаты имеют право.

— Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством), - говорится в заявлении «Голоса».

По данням интернет-издания «Белорусский партизан», украинская группа выступала на корпоративе компании Wargaming – разработчика серии игр «World of Tanks», «World of Warplanes» и «World of Warships».

Напомним, перед первым заседанием Верховной Рады Святослав Вакарчук выступил на концерте группы «ТНМК».

Издание утверждает, что за концерт «Океану Эльзы» якобы заплатили 100 тысяч долларов, а райдер группы предусматривал запрет на фото- и видеосъемку.