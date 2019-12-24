Американский финансист, миллиардер Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США в Украине, включая Мари Йованович.

Об этом в интервью журналу New York заявил личный адвокат президента США Рудольф Джулиани после возвращения в Нью-Йорк из поездки в Украину.

Рудольф Джулиани утверждает, что Джордж Сорос «контролировал» экс-посла США в Украине Мари Йованович.

— Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР, - сказал Рудольф Джулиани.

Ранее бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Рудольф Джулиани признался, что хотел устранить бывшего посла Америки в Украине Мари Йованович с должности.

Ранее СМИ сообщили, что Мари Йованович отстранили от должности посла США в Украине после того, как она отказалась передавать украинским чиновникам просьбы о проведении расследований в стране.