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Американский финансист, миллиардер Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США в Украине, включая Мари Йованович.
Об этом в интервью журналу New York заявил личный адвокат президента США Рудольф Джулиани после возвращения в Нью-Йорк из поездки в Украину.
Рудольф Джулиани утверждает, что Джордж Сорос «контролировал» экс-посла США в Украине Мари Йованович.
— Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР, - сказал Рудольф Джулиани.
Ранее бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Рудольф Джулиани признался, что хотел устранить бывшего посла Америки в Украине Мари Йованович с должности.
Ранее СМИ сообщили, что Мари Йованович отстранили от должности посла США в Украине после того, как она отказалась передавать украинским чиновникам просьбы о проведении расследований в стране.
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Американский финансист, миллиардер Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США в Украине, включая Мари Йованович.
Об этом в интервью журналу New York заявил личный адвокат президента США Рудольф Джулиани после возвращения в Нью-Йорк из поездки в Украину.
Рудольф Джулиани утверждает, что Джордж Сорос «контролировал» экс-посла США в Украине Мари Йованович.
— Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР, - сказал Рудольф Джулиани.
Ранее бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Рудольф Джулиани признался, что хотел устранить бывшего посла Америки в Украине Мари Йованович с должности.
Ранее СМИ сообщили, что Мари Йованович отстранили от должности посла США в Украине после того, как она отказалась передавать украинским чиновникам просьбы о проведении расследований в стране.